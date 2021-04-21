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BSPS championship director Philip Hilton: ‘You have to rock and roll with the options’ *H&H Plus*
Horse & Hound
21 April, 2021 15:00
The BSPS championship director Philip Hilton on showing in the new era
YOU can put all sorts of plans in place, but if the weather isn’t good you’re set up for failure. This weekend at the
British Show Pony Society (BSPS) Winter Championships we were blessed with great weather. In all, the quality of competition was outstanding.
This show at this time in the season is for the novice and restricted ponies, and there were some lovely new faces.
One of the most encouraging trends was in the young children’s classes; in one cradle stakes class we had 22 entries. Lockdown has been positive for these jockeys who have been able to improve their riding, take more lessons and change up their routines; maybe even trying other disciplines, like some cross-country schooling.
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This exclusive column is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)
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