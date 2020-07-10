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Michael Eilberg: Don’t rush training to meet deadlines *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

H&H’s dressage columnist shares his philosophies surrounding training and starting his young horses

Having no shows over the past few months has taken some pressure off and allowed me to discover a new philosophy in training. Putting competition dates in the diary creates a deadline, and with it an element of subconscious stress, and many of us find that we want to practise all the time.

But I have found that when it comes to teaching new things, horses don’t always have to actually achieve the task in hand to make progress – they can benefit by simply giving something a go.

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