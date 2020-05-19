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Laura Tomlinson: My father made me want to do better and be better *H&H Plus*

Opinion
Laura Tomlinson Laura Tomlinson

Just over a month ago, I lost my father to a rare type of blood cancer, and the past few weeks have been most surreal. Lockdown had put our lives on hold, yet such a monumental event still happened during this period and time has not slowed down.

My dad was the most generous man, both with his resources and with his time. He had a vast amount of knowledge on a vast number of subjects and he never stopped educating himself.