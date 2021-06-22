{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Laura Tomlinson: ‘Logistics are threatening our dreams’ *H&H Plus*

Opinion
Laura Tomlinson Laura Tomlinson

    • Laura Tomlinson discusses a timely call-up, and being inspired by family

    I thought that I would be talking about having had a frustrating end to my short-lived 2021 campaign.

    My top horse, DSP Rose Of Bavaria (Betty), was late to get out competing after a six-month gap, then I went to Compiègne and had two cautious and fairly average rides. There, I was still feeling the fact that we had not been in the ring for so long, and I was taking a moment to trust that all was well with her after she hadn’t been right.

    I was ready for my second show before Olympic team selection in Le Mans last week, and excited to show that Betty and I are back to last year’s consistent form.

    This exclusive column can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

    You may also be interested in…