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Graham Fletcher: ‘A year’s wait seems endless’ *H&H Plus*
Graham Fletcher
16 December, 2020 15:00
With Olympia cancelled, Graham Fletcher reminisces on Christmases past, sharing stories and hilarious anecdotes...
It’s that time of year when the Christmas lights go up here at Foxglade Farm. But nothing would have been more important to my two boys, Will and Olli, than competing in the under-25 championship at
Olympia.
The class is a good one; and since being given a time slot just before the grand prix, it’s a great opportunity for them to experience the intense atmosphere.
Sadly, this year it’s not to be. The way things are looking, Olympia will be on in 2021.
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