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Graham Fletcher: It’s all white flags and surrender *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

H&H’s showjumping columnist questions his optimism and the FEI rankings system

I applaud those who have campaigned for the FEI to reconsider their decision about whether the Europeans will go ahead next year – because only an eternal optimist still thinks the Tokyo Olympics have any chance of being held in 2021.

Meanwhile in this country, some county shows due to run next summer are already cancelling. Surrender seems to be the common tactic; maybe it’s because this ponderous Government is stimulating no confidence whatsoever.

In fact, it was only recently, while watching a television programme about the Battle of Britain, that I realised what a snowflake country we’ve become.