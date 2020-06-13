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Graham Fletcher: I’d gladly pay them double *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

There’s been a lot of good advice on veterinary matters in H&H recently. Although, I have to say that when it comes to colic, I have a firm policy.

As soon as one horse is showing any signs, I ring the vet immediately. I’ve always believed that if you act quickly, with a bit of luck you can stop it getting to the next stage which is one of the most distressing sights you’ll ever see.