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Vets’ mental health a major concern *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Research has shown that vets are at a greater risk than the average population of some mental health issues and suicide. H&H speaks to members of the profession about demand, client expectations and social media backlash

MENTAL health in the veterinary industry is “getting worse” as depression and suicide remain major concerns, and issues such as higher expectations, increased demands and social media backlash contributing to stress.

Previous studies have highlighted mental health concerns, showing that vets are at higher risk of serious psychological distress and suicide, while new research by the British Veterinary Association found 74% of 565 respondents were “very or quite concerned” about stress and burnout as a result of Covid.