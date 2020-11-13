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Vets’ mental health a major concern *H&H Plus*
Becky Murray
13 November, 2020 11:02
Research has shown that vets are at a greater risk than the average population of some mental health issues and suicide. H&H speaks to members of the profession about demand, client expectations and social media backlash
MENTAL health in the veterinary industry is “getting worse” as depression and suicide remain major concerns, and issues such as higher expectations, increased demands and social media backlash contributing to stress.
Previous studies have highlighted mental health concerns, showing that vets are at higher risk of serious psychological distress and suicide, while new research by the British Veterinary Association found 74% of 565 respondents were “very or quite concerned” about stress and burnout as a result of Covid.
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The Fall tackles the subject that athletes can suffer in silence from mental health issues, often feeling the need to
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Credit: Bill Selwyn
‘He was my best friend, my everything’
Credit: Alamy Stock Photo
As national anti-bullying week comes to a close, more needs to be done to combat the problem across the equestrian
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