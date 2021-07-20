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Two ‘exceptional’ champions for the Waveney at the Great Yorkshire hound show

Horse & Hound

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    Harriers: The Waveney do the double

    THE Waveney Harriers clinched both championships at the prestigious Great Yorkshire hound show with litter siblings Aldeburgh and Alsort, bred from their Peterborough champion Laughter 15.

    Laughter is the last remaining hound from an outstanding litter of four, all of whom had considerable success in the show ring as well as being superb hunting hounds. Laughter was shown here as a brood bitch and was runner-up to the Holcombe’s Dipper 15, a delightful tan-coloured hound whose litter brother, Daystar, previously won the championship at every major hound show.

    “We thought they were both exceptional hounds,” said senior judge Jacky Thomas of the Waveney’s two champions.

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    This exclusive report is also available to read in H&H magazine, on sale Thursday 22 July

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