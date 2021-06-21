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‘Remarkable victory’ at the South of England hound show *H&H Plus*

Horse & Hound

    • The Old Berks pull off a remarkable victory in the bitch championship, while a local doghound champion is popular at South of England, Ardingly, West Sussex. By By Frank Houghton Brown and Matthew Higgs

    Foxhounds

    THE bitch championship at Ardingly seemed like not only a run-off between a host of the most beautiful foxhounds in the south of England, but also the culmination of the first step towards normality. Hound show chairman Gary Lee and his wife Fee, who acts as show secretary, must have been thrilled to see all their hard work come to fruition.

    North Cotswold breeding was the principle influence in the show catalogue, a good example being Stormcloud 18. The white Thurlow brood bitch winner had bags of quality and looked a shoo-in for the champion rosette. Master of the Thurlow Robin Vestey was taking a keen interest in proceedings. Their pack has been revitalised by a North Cotswold draft brought by Nigel Peel. Stormcloud’s mother was North Cotswold Story 15, by the much acclaimed Bodmin 10.

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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