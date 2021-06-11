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Top rider urges ‘treat yourself as an athlete’ after low blood sugar may have contributed to fall *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Eventer Imogen Murray believes low blood sugar may have been a factor in a cross-country fall in which she suffered concussion. H&H speaks to Imogen and a nutrition expert to find out how we should be fuelling ourselves for competition

    A FIVE-STAR eventer who suffered concussion in an innocuous fall is encouraging riders to treat themselves as athletes and take nutrition seriously.

    Imogen Murray, who has top-10 finishes at Badminton and Burghley, strongly suspects a lack of rider fuel was a “contributing factor” to her fall from Strandhill Boy in a novice section at Little Downham X (22 May).

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