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Top rider urges ‘treat yourself as an athlete’ after low blood sugar may have contributed to fall *H&H Plus*
Lucy Elder
11 June, 2021 18:12
Eventer Imogen Murray believes low blood sugar may have been a factor in a cross-country fall in which she suffered concussion. H&H speaks to Imogen and a nutrition expert to find out how we should be fuelling ourselves for competition
A FIVE-STAR eventer who suffered concussion in an innocuous fall is encouraging riders to
treat themselves as athletes and take nutrition seriously.
Imogen Murray, who has top-10 finishes at Badminton and Burghley, strongly suspects a lack of rider fuel was a “contributing factor” to her fall from Strandhill Boy in a novice section at Little Downham X (22 May).
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