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This has to stop: rallying call to owners over fireworks menace *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Every year, H&H reports on incident after incident of horses’ and owners’ lives devastated by the impact of fireworks. With New Year’s Eve approaching, we find out how you can help make a difference

A RALLYING call has gone out to horse owners to help bring an end to the misery caused by fireworks.

As Britain prepares to welcome a new year tonight (31 December), there is no doubt fireworks will be let off. There is also little doubt that the result, once again, will be horses, animals and people terrified, injured or worse.

But change is coming about, Julie Doorne of the FAB firework abatement campaign believes.