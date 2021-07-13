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Sarcoid prosecution shows need for vet attention over home remedies
Eleanor Jones
H&H sought veterinary opinions on the importance of seeking appropriate treatment for sarcoids rather than using home remedies, after an owner who did the latter was prosecuted
THE prosecution of an owner for failing to seek appropriate treatment for her horse’s sarcoids, instead using a cream she had mixed herself, highlights why calling the vet has to be the only option.
Tracey Atchison’s New Forest pony Sonny had to be put down as a result of his severe, malignant sarcoids, which were “ulcerated and oozing”, having not been appropriately treated for years.
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Credit: Professor Derek Knottenbelt
Sarcoids are the most common skin tumour in horses and ponies and are locally destructive, so find out the best
“He has such a lovely life,” she said. “But if I hadn’t washed his willy that time, he’d be dead
Zoetis, Worming.
“Just treating at fixed and frequent intervals with no testing is the equivalent of fumbling in the dark. You will
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