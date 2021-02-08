{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
RSPCA may step back from prosecuting welfare cases *H&H Plus*
Lucy Elder
The charity, which has brought private prosecutions since the 19th century, has announced some changes as part of a new 10-year strategy. H&H finds out more
THE RSPCA may step back from pursuing prosecutions for animal welfare violations.
The charity has pledged to “review [its] role as a prosecutor” as part of its newly announced 10-year strategy.
{"content":"PHA+VGhpcyBtb3ZlIHdvdWxkIHBvdGVudGlhbGx5IGludm9sdmUgdHJhbnNmZXJyaW5nIHRoZSByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0byB0aGUgQ3Jvd24gUHJvc2VjdXRpb24gU2VydmljZSAoQ1BTKSwgdGhlIGluZGVwZW5kZW50IGJvZHkgdGhhdCBwcm9zZWN1dGVzIGNyaW1pbmFsIGNhc2VzIGludmVzdGlnYXRlZCBieSBwb2xpY2UgYW5kIG90aGVyIGludmVzdGlnYXRpdmUgb3JnYW5pc2F0aW9ucyBpbiBFbmdsYW5kIGFuZCBXYWxlcy48L3A+CjxwPlRoZSAyMDIxIHRvIDIwMzAgc3RyYXRlZ3kgc3RhdGVzIHRoYXQgdGhlIGNoYXJpdHkg4oCccmVjb2duaXNlIHRoaXMgd2lsbCBiZSBhIGhpc3RvcmljIGNoYW5nZeKAnSBnaXZlbiB0aGUgUlNQQ0EgaGFzIGJlZW4gdGhlIHByaW1hcnkgcHJvc2VjdXRpbmcgYm9keSBmb3IgYW5pbWFsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL2hvcnNlLXdlbGZhcmUiPndlbGZhcmU8L2E+IGluIHRob3NlIGNvdW50cmllcyBzaW5jZSAxODI0LCBidXQgdGhlIOKAnHdvcmxkIGhhcyBjaGFuZ2VkIGEgZ3JlYXQgZGVhbOKAnS48L3A+CjxwPuKAnFN1Y2ggYSBjaGFuZ2Ugd2lsbCBuZWVkIHRvIGJlIGNhcmVmdWxseSBjb25zaWRlcmVkIGFuZCBwbGFubmVkIGFuZCB3ZSB3aWxsIG9ubHkgdGFrZSB0aGlzIG1vdmUgZm9yd2FyZCBpZiB3ZSBhcmUgc2F0aXNmaWVkIHRoZSBDUFMgYW5kIG90aGVyIEdvdmVybm1lbnQgYWdlbmNpZXMgaGF2ZSB0aGUgbmVjZXNzYXJ5IHJlc291cmNlcyB0byBwcm9zZWN1dGUgY2FzZXMgYW5kIHdpbGwgZG8gc28gdG8gdGhlIHNhbWUgaGlnaCBzdGFuZGFyZHMgd2UgaGF2ZSBzZXQs4oCdIHN0YXRlcyB0aGUgc3RyYXRlZ3kuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPuKAnFdlIGJlbGlldmUgdGhlIHRpbWUgaXMgcmlnaHQgdG8gZXhwbG9yZSBtb3ZpbmcgYXdheSBmcm9tIHRoZSDigJhlbmQtdG8tZW5k4oCZIHJvbGUgdGhlIFJTUENBIHByb3ZpZGVzIGJ5IGludmVzdGlnYXRpbmcgYW5kIHByb3NlY3V0aW5nIGFuaW1hbCB3ZWxmYXJlIG9mZmVuY2VzLCBhbmQgbG9vayB0b3dhcmRzIHNlcGFyYXRpbmcgdGhlc2UgcmVzcG9uc2liaWxpdGllcy48L3A+CjxwPuKAnFRoaXMgd291bGQgbWlycm9yIHRoZSBhcnJhbmdlbWVudHMgb24gYW5pbWFsIHdlbGZhcmUgaW4gb3RoZXIganVyaXNkaWN0aW9ucyBzdWNoIGFzIFNjb3RsYW5kIGFuZCBJcmVsYW5kLCBhbmQgd291bGQgZW5hYmxlIHRoZSBSU1BDQSB0byBjb25jZW50cmF0ZSBvbiBpdHMgaW52ZXN0aWdhdG9yeSByb2xlLCB0cmFuc2ZlcnJpbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBmaWxlcyB0byB0aGUgQ1BTIHRvIG1ha2UgZGVjaXNpb25zIG9uIHByb3NlY3V0aW9ucy48L3A+CjxwPuKAnEl0IHdvdWxkIGVuYWJsZSB1cyBhcyBhIGNoYXJpdHkgdG8gY29uY2VudHJhdGUgb24gcmVzY3VpbmcgYW5kIGNhcmluZyBmb3IgYW5pbWFscyBpbiBuZWVkIGFuZCBhZHZvY2F0aW5nIGZvciBhbmltYWxzIGV2ZXJ5d2hlcmUsIGJ1dCB3ZSB3aWxsIHJlc2VydmUgdGhlIHJpZ2h0IHRvIHByb3NlY3V0ZSBpbiBhbiBpbmRpdmlkdWFsIHNlcmlvdXMgY2FzZSBpZiBHb3Zlcm5tZW50IGFnZW5jaWVzIHdpbGwgbm90LuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBkZWNpc2lvbiBjb21lcyBmaXZlIHllYXJzIGFmdGVyIHRoZSAyMDE2IEFuaW1hbCBXZWxmYXJlIEFjdCByZXZpZXcsIHdoaWNoIHJlY29tbWVuZGVkIHRoZSBSU1BDQSBzdGVwIGJhY2sgYXMgdGhlIGxlYWQgcHJvc2VjdXRvciBpbiBhbmltYWwgd2VsZmFyZSBjYXNlcy48L3A+CjxwPkplcmVteSBDb29wZXIsIFJTUENBIGNoaWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBhdCB0aGUgdGltZSwgcmVzcG9uZGVkIGJ5IHNheWluZyB0aGUgc3VnZ2VzdGlvbiDigJxmbGllcyBpbiB0aGUgZmFjZSBvZiB0aGUgbWFqb3JpdHkgb2YgZXZpZGVuY2XigJ0gcHV0IGJlZm9yZSB0aGUgY29tbWl0dGVlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkFuIFJTUENBIHNwb2tlc21hbiB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gdGhlIGRlY2lzaW9uIGNvbWVzIGFzIOKAnGEgbG90IGhhcyBjaGFuZ2Vk4oCdIHNpbmNlIHRoZW4gYW5kIHRoZSBjaGFyaXR5IGFuZCBjb3VudHJ5IGFyZSBpbiDigJxhIHZlcnkgZGlmZmVyZW50IHBsYWNlIHRvIDIwMTbigJ0uPC9wPgo8cD5UaGUgc3Bva2VzbWFuIGFkZGVkIHRoZSBjaGFyaXR5IGRvZXMgbm90IGtub3cgdGhlIHRpbWVzY2FsZSwgYnV0IGV4cGVjdHMgaXQgd2lsbCB0YWtlIOKAnGEgbnVtYmVyIG9mIHllYXJz4oCdLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkRpc2N1c3Npb25zIGhhdmUgc3RhcnRlZCB3aXRoIERlZnJhIGFuZCB0aGUgQ1BTLCBhbmQgYSBjaGFuZ2UgaW4gbGVnaXNsYXRpb24gaXMgcmVxdWlyZWQgZm9yIHRoZSBSU1BDQSB0byBwYXNzIGV2aWRlbmNlIHRvIHRoZSBsYXR0ZXIuPC9wPgo8cD7igJxJdOKAmXMgaW1wb3J0YW50IHRvIGVtcGhhc2lzZSB0aGF0IHdlIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gY2Fycnkgb3V0IG91ciBrZXkgaW52ZXN0aWdhdGlvbiByb2xlLCBsb29raW5nIGludG8gYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgYWJ1c2UgYW5kIG5lZ2xlY3QgYW5kLCB3aGVyZSB0aGVyZSBpcyBlbm91Z2ggZXZpZGVuY2UgYW5kIGl0IGlzIGluIHRoZSBwdWJsaWMgaW50ZXJlc3QsIHdlIHdpbGwgcGFzcyB0aG9zZSBjYXNlcyB0byB0aGUgQ1BTLOKAnSBzYWlkIHRoZSBzcG9rZXNtYW4sIGFkZGluZyB0aGUgY2hhcml0eSB3YW50cyB0byBiZSBzYXRpc2ZpZWQgb24gc2V2ZXJhbCBhcmVhcyBiZWZvcmUgaGFuZGluZyBvdmVyIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5LjwvcD4KPHA+4oCcSWYgd2UgZmVlbCB0aGF0IGFuaW1hbHMgYXJlIG5vdCBnZXR0aW5nIHRoZSBqdXN0aWNlIHRoZXkgZGVzZXJ2ZSwgd2UgcmVzZXJ2ZSB0aGUgcmlnaHQgdG8gYnJpbmcgYSBwcml2YXRlIHByb3NlY3V0aW9uIGluIGZ1dHVyZSwgd2hpY2ggaXMgdGhlIHJpZ2h0IG9mIGV2ZXJ5IHByaXZhdGUgaW5kaXZpZHVhbCBhbmQgb3JnYW5pc2F0aW9uIGluIEVuZ2xhbmQgYW5kIFdhbGVzLuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay90YWcvY291bnRyeXNpZGUtYWxsaWFuY2UiPkNvdW50cnlzaWRlIEFsbGlhbmNlPC9hPiBDRU8gVGltIEJvbm5lciBzYWlkOiDigJxJIGFtIHF1aXRlIGNlcnRhaW4gdGhhdCBoYWQgdGhlIEFsbGlhbmNlIG5vdCB0YWtlbiB0aGUgc3RhbmQgaXQgZGlkIHRvIGNoYWxsZW5nZSB0aGUgYWdlbmRhIG9mIHRoZSBSU1BDQSwgdGhlc2UgY2hhbmdlcyB3b3VsZCBub3QgaGF2ZSBoYXBwZW5lZCwgYW5kIEkgYW0gcHJvdWQgdGhhdCB3ZSBkaWQuIEl0IHdhcyB0aGUgQWxsaWFuY2UgYW5kIGl0cyBtZW1iZXJzIHdobyBleHBvc2VkIHRoZSBhZ2VuZGEgb2YgdGhvc2Ugd2hvIHNvdWdodCB0byB1c2UgdGhlIFJTUENBIGFzIGEgcG9saXRpY2FsIHRvb2wuPC9wPgo8cD7igJxBbmQgSSBhbSBwbGVhc2VkIHRoYXQgd2hpbHN0IHdlIG1heSBzdGlsbCBkaXNhZ3JlZSBvbiBzb21lIGlzc3Vlcywgbm90IGxlYXN0IHRoZSBSU1BDQeKAmXMgY29udGludWluZyBvYnNlc3Npb24gd2l0aCBwcml2YXRlIHByb3NlY3V0aW9ucywgdGhhdCB3ZSBjYW4gbm93IHdvcmsgdG9nZXRoZXIgb24gY2FtcGFpZ25zIHRoYXQgYWN0dWFsbHkgaW1wcm92ZSB0aGUgd2VsZmFyZSBvZiBhbmltYWxzLuKAnTwvcD4KPHA+Cg=="}
You might also be interested in…
Library image
Credit: Alamy Stock Photo
Library image
Credit: Alamy Stock Photo
“It’s time that the sentences imposed on individuals who cause pain and suffering to animals reflect the severity of the
“I wasn’t sure whether he was going to make it but he’s proved he’s a little fighter. He’s a Christmas
Library image
Credit: Alamy Stock Photo
‘I can’t help thinking that if we all thought about responsibility, the world would be a better place’
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}