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RSPCA may step back from prosecuting welfare cases *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The charity, which has brought private prosecutions since the 19th century, has announced some changes as part of a new 10-year strategy. H&H finds out more

THE RSPCA may step back from pursuing prosecutions for animal welfare violations.

The charity has pledged to “review [its] role as a prosecutor” as part of its newly announced 10-year strategy.

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