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Rehoming is up – but ‘perfect storm’ to come for equine welfare *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

H&H speaks to leading equine welfare charities about the challenges of 2020 — and what they believe may be to come for the sector in the months and years ahead

REHOMING figures were up in 2020 – but welfare charities fear the financial consequences of the pandemic could create a “perfect storm”, and more welfare cases.

Charities reported an “unusual” year, but say there were positives such as the Government plans to ban live export for slaughter (news, 10 December) and new microchipping laws (news, 6 August).

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