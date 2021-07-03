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‘I can’t believe it’: Vicky Smith reigns over her idol Allister Hood in cob championship *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • Find out which two lightweight show cobs led the championship, and who else placed in the competitive classes

    Cheshire producer Vicky Smith earned her first ever ridden Royal Windsor championship riding her partner Alan Marnie’s chestnut lightweight show cob Bling Cobsby (Marco) who reigned supreme over non other than showing legend Allister Hood on his much-loved Our Cashel Blue. 

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