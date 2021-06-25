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Buckley takes inspiration from Brash to clinch Royal Highland victory *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • Simon Buckley finds the winning formula, Annabel Shields continues her tremendous purple patch and Holly Smith makes a successful visit north of the border

    THE Royal Highland Showcase took on a different format this year with no spectators, instead operating live-streaming to viewers at home. But the lack of crowds didn’t take away from the spectacle of the feature classes.

    Simon Buckley took Friday’s 1.55m international stairway on 12-year-old Elia as a big, open water proved influential with only four clears from 23 in the first round.

    “When you need him to turn up, he turns up,” laughed Simon. “We were first to go [in the first round] which is always hard, but he’s a quick horse and he’s better suited to that pace so I was the fastest clear.

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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