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Parliament hears how more action is needed to protect people in sport *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • There was no evidence in the parliamentary session to suggest equestrian sport has issues in safeguarding but the committee took a broad look at sport as a whole to establish if there are any weak spots, and what action is needed. H&H finds out more

    MORE action is needed to better protect people in sport, a parliamentary enquiry has heard.

    The House of Lords sport and recreation committee held an evidence session on safeguarding in sport, on 28 April, looking at whether enough is done to protect children and adults from abuse and exploitation.

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