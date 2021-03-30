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No new herpes cases as last British horses due to come home from Valencia *H&H Plus*
Becky Murray
30 March, 2021 17:44
One more horse has died in the European outbreak but as the last four British horses in Valencia are being prepared to return home, the FEI has confirmed there had been no new reported outbreaks linked to Spain. H&H finds out what happens next
THERE have been no new reported outbreaks of
equine herpes virus (EHV-1) linked to Spain – although one more horse has died – as the remaining British horses in Valencia prepare to return home, and plans are discussed for the resumption of international competition.
More than four weeks since the European outbreak started at the CES Valencia showjumping tour on 20 February, plans for the departure of the remaining horses at the venue are continuing.
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