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Carl Hester’s concerns over lack of Olympic qualification *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Carl Hester has spoken out on the lack of Olympic qualification opportunities in this country as the Games approach and he and his top ride have not yet qualifed. H&H finds out more

    CARL HESTER is among riders still trying to qualify for this summer’s Tokyo Olympics, owing to event cancellations and travel restrictions.

    Five-time Olympian Carl is not yet qualified to compete at the Games, due to get under way this July, with his current top horse En Vogue.

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