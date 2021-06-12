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New campaign aims to get more British children in the saddle *H&H Plus*
Eleanor Jones
The British Horse Society has launched a campaign aimed at getting more young people into the equestrian industry, and keeping them there. H&H speaks to the BHS and a centre to find out more
A NEW campaign for under-12s is aimed at bringing more people into the industry, and engaging them with the equestrian and the country way of life.
The British Horse Society’s (BHS) Pony Stars initiative is about giving children access to not only riding and horse care, but also the environment and the equestrian community.
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Credit: Peter Nixon
The tool will gather data on equestrians’ use of routes, such as tarmacked roads that are not slippery, railway crossings
Some issues are foreseen, as the guidance says “indoor riding schools” are eligible
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“Let’s see if we can get some more clarity on what on earth is going on”
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