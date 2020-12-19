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Potential opportunity for industry in a post-Covid world *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Although times are undoubtedly very tough, there could be opportunities for the industry as people’s preferences and priorities change owing to the coronavirus. H&H speaks to riding schools, riders and industry experts to find out their views

THERE could be an opportunity for the equestrian industry in a post-Covid world, it is thought, as people’s lives and preferences are changing.

H&H has spoken to riding schools that enjoyed huge surges in interest after the initial lockdown, including Lavant House Stables in Chichester, and Wellington Riding in Hampshire.

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