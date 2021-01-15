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More forest deaths highlight need for driver awareness *H&H Plus*
Becky Murray
15 January, 2021 17:49
Pictures and stories of ponies and other animals killed on the roads of the New Forest are sadly not rare — but seven equids died in two incidents last month. H&H speaks to those involved trying to protect the ponies
MORE animal deaths on the New Forest roads have highlighted the need for drivers to be aware of their surroundings and to drive in accordance with road conditions.
Three donkeys were killed in a collision with a van on 12 December, while four ponies died as a result of a collision with a 4×4 on 31 December.
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“I’m determined, to save horses’ lives and people’s lives, because no one deserves to lose their horse like I lost
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