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The importance of evidence and reporting to improve our safety on roads *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

In the nearly five years since major horse and rider road safety campaigns have been launched, a great deal of progress has been made. H&H speaks to campaigners and riders to find out what is being done, and needs to be done, to keep us safer.

COLLECTING evidence and reporting are vital if equestrians want to see real improvements to road safety, riders have been told.

It is now close to five years since the Pass Wide and Slow and the British Horse Society’s (BHS) Dead Slow campaigns were launched, so what has happened in that time and what action is needed now to push road safety forwards?

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