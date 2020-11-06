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More action needed, say MPs, as Government stands firm on firework law *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

MPs debated the latest petition calling for changes in firework law. H&H follows the debate, and seeks welfare charities’ and campaigners’ views

THE MP of a constituency where a horse died from stress caused by fireworks said a safety campaign is “not enough”, as the Government states a ban on firework sales could have “unintended consequences”.

A parliament debate on 2 November followed the 2019 petition calling for a ban on the sale of fireworks to the public, which received more than 305,579 signatures.