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More action needed, say MPs, as Government stands firm on firework law *H&H Plus*
Becky Murray
6 November, 2020 18:14
MPs debated the latest petition calling for changes in firework law. H&H follows the debate, and seeks welfare charities’ and campaigners’ views
THE MP of a constituency where a horse died from stress caused by
fireworks said a safety campaign is “not enough”, as the Government states a ban on firework sales could have “unintended consequences”.
A parliament debate on 2 November followed the 2019 petition calling for a ban on the sale of fireworks to the public, which received more than 305,579 signatures.
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One use
Credit: Vecthom Sporthorses
She was standing on her own, mourning her foal”
Credit: Dave Carter
Follow the British Horse Society’s advice — from playing music to having the right insurance — so that the celebrations
A petition calling for a ban on public use of fireworks has topped 104,500 signatures in five weeks
Credit: Dave Carter
A petition calling for the use of fireworks to be restricted was debated in parliament, after it garnered more than
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