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Mistakes rather than foul play cause most positive drugs tests *H&H Plus*
Eleanor Jones
6 July, 2021 07:02
H&H has been reporting for some time on contamination causing positive dope tests. Recent research looked at the causes of positive tests in racing and FEI competition, and what could be done to prevent such incidents
THE vast majority of positive
dope tests in racing and FEI competition are not deliberate “foul play” but the result of mistakes with withdrawal time, contamination or human error.
The findings of research into positive equine samples taken over the past five years, in British and Irish racing and all FEI disciplines, were revealed at a webinar on 30 June.
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