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Positive dope test highlights risks of wood treated with creosote *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

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    • This is the first case to come before the British Horseracing Authority disciplinary panel but it is not the only case the authority is aware of. H&H finds out more, and what this will mean for riders in other disciplines

    EQUESTRIANS competing under anti-doping rules have been warned of the low “but possible” risk of arsenic contamination from historically treated wood.

    Racehorse Hell’s Kitchen, trained by Harry Fry, was found to have arsenic above the permitted level in his system after he finished fourth in the 2019 Queen Mother Champion Chase.

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