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Dope-testing, body protectors and whiskers debated at showing judges’ conference *H&H Plus*
Alex Robinson
13 February, 2021 11:02
Anti-doping rules toughened up for this season were among the topics of debate at the British Show Pony Society annual judges’ conference. H&H finds out more about what’s in store for members this year
NEW dope-testing and body protector rules were among the topics of conversation at the annual British Show Pony Society (BSPS) judges’ conference last week.
More than 100 people joined the virtual session, at which Paul Cook, chairman of the BSPS judge assessment committee, thanked members for their work during a turbulent year.
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