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Horsebox breakdown insurance: why you need to check the small print *H&H Plus*
Becky Murray
14 August, 2020 17:10
Does your horsebox breakdown insurance cover everything you think it does? Drivers are being encouraged to check their policies carefully to ensure they will received the help they expect should things go wrong. H&H finds out more...
Owners have been reminded to check the small print when choosing a horsebox breakdown recovery service to ensure they are aware of what policies do and do not cover.
As
demand for recovery has increased since competition restarted (news 30 July), PRP Rescue Services managing director Jon Phillips told H&H owners should choose a policy with a reliable equine breakdown provider.
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