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Warning after spike in horsebox breakdowns *H&H Plus*
Eleanor Jones
25 July, 2020 11:32
As riders are keen to get back out with their horses, a horse transport recovery provider has reported a large increase in breakdowns and is calling for owners to make sure they do essential checks before heading out with horses on board. H&H finds out more...
The current situation is a “perfect storm” for horsebox owners, according to one recovery provider, as huge numbers of lorries have been breaking down.
As competition has restarted after the coronavirus lockdown, PRP Rescue Services managing director Jon Phillips told
H&H he has seen demand for recovery soar.
“It’s just gone crazy,” he said. “It’s been like we normally see in spring, but with a vengeance; everyone’s been breaking down.”
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