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Government arena surface rules come into force *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • New legislation that sets a legal, industry standard for how waste carpet can be used in arena surfaces has come into force. H&H speaks to lawmakers and industry figures to find out what this will mean

    A MAJOR step has been made towards ensuring arena surfaces are safe and not harmful to the wider environment.

    The Environment Agency (EA) is steadily cracking down on materials used in equestrian surfaces, and this new move comes with strict criteria.

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