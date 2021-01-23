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Government rule change confirmed on use of carpet in arena surfaces *H&H Plus*

Horse & Hound

A new Environment Agency ruling affects the use of shredded carpet fibre in riding surfaces. H&H speaks to industry figures to find out their thoughts, and what this means

RULES on waste carpet being used in arena surfaces are changing this year in a move that has been welcomed by the industry.

The Environment Agency (EA) is removing its guidance that allows shredded waste carpet to be used in arena surfaces as of 17 June, which means surfaces containing waste carpet should not be laid after this date without the proper regulatory controls in place.

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