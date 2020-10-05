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Horse sport in shock after major feed supplier announces suspected contamination *H&H Plus*
Lucy Elder
5 October, 2020 18:54
Top yards have been forced to withdraw their horses from competition after positive dope tests were linked to suspected feed contamination of products produced by Gain Horse Feeds. Here is what we know about the case so far...
RIPPLES are being felt across the equestrian world following suspected contamination involving a major horse feed supplier.
France Galop announced on 2 October that it had launched an immediate investigation after five horses tested positive to prohibited substance zilpaterol, with the most recent positive result on 1 October.
The investigation pointed to a “common denominator in all five positive cases” of racehorse cubes, racehorse mix or opti-care balancer, marketed under the brand name Gain Equine Nutrition.
“However, at this stage, it cannot be confirmed that this feed is the source of the positive test,” said the statement. “Additional testing is currently being carried out.”
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