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Reminder to owners as microchip deadlines approach *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

The final countdown to the requirement for all equines in Britain to be microchipped and registered on the Central Equine Database via a British passport-issuing organisation is underway. H&H finds out more...

Owners have been reminded of their responsibilities ahead of new equine microchip and horse passport legislation deadlines.

As part of the Government’s move to tackle horse theft and improve traceability and welfare, all equines in England must be microchipped by 1 October and by 12 February 2021 in Wales. In Scotland, the deadline is 28 March 2021.

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