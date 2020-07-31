{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Reminder to owners as microchip deadlines approach *H&H Plus*
Becky Murray
31 July, 2020 15:40
The final countdown to the requirement for all equines in Britain to be microchipped and registered on the Central Equine Database via a British passport-issuing organisation is underway. H&H finds out more...
Owners have been reminded of their responsibilities ahead of new
equine microchip and horse passport legislation deadlines.
As part of the Government’s move to tackle horse theft and improve traceability and welfare, all equines in England must be microchipped by 1 October and by 12 February 2021 in Wales. In Scotland, the deadline is 28 March 2021.
{"content":"PHA+VGhlIFVL4oCZcyBjaGllZiB2ZXRlcmluYXJ5IG9mZmljZXIgQ2hyaXN0aW5lIE1pZGRsZW1pc3Mgc2FpZCBtaWNyb2NoaXBzIHdpbGwgbm90IG9ubHkgaGVscCBwb2xpY2UgYW5kIGxvY2FsIGF1dGhvcml0aWVzLCBidXQgYWxzbyBzdXBwb3J0IGVmZm9ydHMgdG8gZW5zdXJlIGJldHRlciBjb250cm9sIG92ZXIgZGlzZWFzZSBvdXRicmVha3MuPC9wPgo8cD7igJxUaGlzIG5ldyBsZWdpc2xhdGlvbiB3aWxsIGVuc3VyZSBpcnJlc3BvbnNpYmxlIG93bmVycyBhcmUgaGVsZCBhY2NvdW50YWJsZSBmb3IgYW55IGxvdyBzdGFuZGFyZHMgb2Ygd2VsZmFyZSzigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Xb3JsZCBIb3JzZSBXZWxmYXJlIGNoaWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBSb2x5IE93ZXJzIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiBiZWluZyBhYmxlIHRvIGlkZW50aWZ5IGV2ZXJ5IGhvcnNlIOKAkyBhbmQgb3duZXIg4oCTIGlzIOKAnGZ1bmRhbWVudGFs4oCdIHRvIHByb3RlY3Rpbmcgd2VsZmFyZS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+4oCcVGhlcmUgaGF2ZSBiZWVuIHNpZ25pZmljYW50IGltcHJvdmVtZW50cyBpbiBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBzaW5jZSB0aGUgMjAxMyBFdXJvcGVhbiBob3JzZW1lYXQgc2NhbmRhbCwgd2hlbiBubyBlbmZvcmNlYWJsZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3YXMgaW4gcGxhY2UsIGJ1dCBjcmVhdGluZyBhbiBlZmZlY3RpdmUgZXF1aW5lIElEIHN5c3RlbSBpcyB2ZXJ5IG11Y2ggYSBqb3VybmV5IGFuZCBub3QgYSBkZXN0aW5hdGlvbizigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPuKAnE9uZSBrZXkgZGV2ZWxvcG1lbnQgaXMgdGhlIGVzdGFibGlzaG1lbnQgb2YgdGhlwqA8YSBocmVmPSIvdGFnL2NlbnRyYWwtZXF1aW5lLWRhdGFiYXNlIj5DZW50cmFsIEVxdWluZSBEYXRhYmFzZTwvYT4sIHdoaWNowqBoYXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBiZSBhbiBpbnZhbHVhYmxlIG9uZS1zdG9wIHNob3AgZm9yIGFueW9uZSB3aG\/CoHdhbnRzIHRvIHZlcmlmeSB0aGUgaWRlbnRpdHkgb2bCoGEgaG9yc2UuIEJ1dCwgYXMgZXZlciwgdG8gYmUgYWJsZSB0byBmdWxmaWwgdGhpcyB2aXRhbCBmdW5jdGlvbiwgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHRoZSBzeXN0ZW0gbmVlZHMgdG8gYmUgY29ycmVjdCBhbmQgdGhlcmUgbmVlZHMgdG8gYmUgYSBzaW1wbGUgd2F5wqBmb3LCoG93bmVyc8KgdG\/CoHVwZGF0ZSB0aGVpciBkZXRhaWxzLuKAnTwvcD4KPHA+TXIgT3dlcnMgc2FpZCBlbmZvcmNlbWVudCBvZiB0aGUgbmV3IGxlZ2lzbGF0aW9uIGlzIOKAnGNyaXRpY2Fs4oCdLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAnFRoZSBhYmlsaXR5IG9mIGxvY2FsIGF1dGhvcml0aWVzIHRvIGlzc3VlIGZpeGVkIHBlbmFsdHkgbm90aWNlcyB0b8Kgb3duZXJzwqB3aG8gZG8gbm90IGNvbXBseSBpcyBhbiBpbXBvcnRhbnQgc3RlcCBpbiB0aGUgcmlnaHQgZGlyZWN0aW9uLCBidXQgYWdhaW4gdGhpcyByZWxpZXMgb24gaGF2aW5nIHRoZSBjb3JyZWN0IGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHRoZSBkYXRhYmFzZSzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPuKAnFdlIHdpbGwgYmUgd29ya2luZyB3aXRoIERlZnJhIHRocm91Z2ggdGhlIEJyaXRpc2ggSG9yc2UgQ291bmNpbCB0byBlbnN1cmUgbWF4aW11bSB0YWtlLXVwLCB3aGljaCBtZWFucyBoYXZpbmcgYSBzeXN0ZW0gdGhhdCBpcyBlYXN5IGFuZCBjb3N0LWVmZmVjdGl2ZS4gRm9yIHN1cmUsIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgdGVldGhpbmcgaXNzdWVzLCBidXQgd2UgaG9wZSB0aGVzZSB3aWxsIGJlIGlyb25lZCBvdXQgYnnCoEFwcmlsLCBieSB3aGljaCB0aW1lwqBhbGwgZXF1aW5lcyBpbiBHcmVhdCBCcml0YWluIHdpbGwgaGF2ZSB0byBiZSBtaWNyb2NoaXBwZWQsIGluY2x1ZGluZyB0aG9zZSBib3JuIGJlZm9yZSAyMDA5LuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkZvbGxvd2luZyBjb25mdXNpb24gb24gdGhlIHRvcGljIG9mIGltcG9ydGVkIGhvcnNlcywgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiBjbGFyaWZpZWQgd2l0aCB0aGUgU2NvdHRpc2ggZ292ZXJubWVudCBhbmQgRGVmcmEgdGhhdCBvd25lcnMgb2bCoGhvcnNlcyB3aG8gaGF2ZSBiZWVuIGltcG9ydGVkIGZyb20gYW4gRVUgY291bnRyeSBhbmQgaG9sZCBFVSBwYXNzcG9ydHMgbXVzdCBzZW5kIHRoZSBwYXNzcG9ydHMgdG8gYSBVSyBwYXNzcG9ydC1pc3N1aW5nIG9yZ2FuaXNhdGlvbiBmb3IgdGhlIGhvcnNl4oCZcyByZWNvcmQgdG8gYmUgdXBsb2FkZWQgdG8gdGhlIENlbnRyYWwgRXF1aW5lIERhdGFiYXNlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBTY290dGlzaCBnb3Zlcm5tZW50IHNlbnQgZ3VpZGFuY2UgdG8gYWxsIG93bmVycyBpbiBTY290bGFuZCwgaGlnaGxpZ2h0aW5nIHRoZSByZXF1aXJlbWVudHMgYW5kIGZpeGVkIHBlbmFsdGllcywgYW5kIHRoZSBpbnRyb2R1Y3Rpb24gb2YgdGhlIFNjb3RFcXVpbmUgY2FyZC4gVGhpc8KgSUQgY2FyZCBjYW4gYmUgYXBwbGllZCBmb3IsIGFsbG93aW5nIG93bmVycyB0byB0cmFuc3BvcnQgaG9yc2VzIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IHdpdGhvdXQgY2FycnlpbmcgdGhlaXIgcGFzc3BvcnRzLjwvcD4KPHA+SGVsZW5lIE1hdWNobGVuLCBCcml0aXNoIEhvcnNlIFNvY2lldHnigJlzIG5hdGlvbmFsIG1hbmFnZXIgZm9yIFNjb3RsYW5kLCB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gdGhlIHNvY2lldHkgaGFzIHdvcmtlZCB3aXRoIHRoZSBTY290dGlzaCBnb3Zlcm5tZW50IG9uIHRoZSBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBpbml0aWF0aXZlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+4oCcVGhlIGludmVzdG1lbnQgdGhlIFNjb3R0aXNoIGdvdmVybm1lbnQgaXMgbWFraW5nIHdpdGggYmlvc2VjdXJpdHkgYW5kwqB0cmFjZWFiaWxpdHnCoGlzIGdvb2QgZm9yIGFsbCBlcXVpbmVzIGFuZCB3aWxsIGhlbHAgcHJldmVudCBkaXNlYXNlcyzigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UaGUgV2Vsc2ggZ292ZXJubWVudCBoYXMgaXNzdWVkIGd1aWRhbmNlIHRvIG93bmVycyAoaW4gV2FsZXMpIGVuY291cmFnaW5nIHRoZW0gdG8gZ2V0IG5ldyBwYXNzcG9ydCBhcHBsaWNhdGlvbnMgYW5kIGNoYW5nZXMgdG8gcGFzc3BvcnRzIGluIGVhcmx5LCBhcyB3ZWxsIGFzIGVuc3VyaW5nIHRyYW5zZmVyIG9mIG93bmVyc2hpcCBpcyB1cGRhdGVkIHdpdGhpbiAzMCBkYXlzIG9mIGJ1eWluZyBhIG5ldyBob3JzZS48L3A+CjxwPgo="}
You may also be interested in…
Scanning for a micro chip. Library image.
Credit: Lucy Merrell
‘Previous legislation has been half-baked but the new regulations are not only positive for horse owners, but are a significant
Library image.
passports
The new law has been introduced today by Defra, but owners have until 2020 to comply
The new regulations are to be laid before parliament as soon as is practical
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}