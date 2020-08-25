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Relief mixed with confusion as Scottish equestrian sport resumes *H&H Plus*
Becky Murray
25 August, 2020 17:22
The Scottish Government has agreed that outdoor sporting events can restart, but despite this some have been forced to cancel after not receiving approval from local authorities. H&H finds out more...
Further relaxation of Scotland’s lockdown has given more horse sport the green light, as calls are made for a “uniform approach” from local authorities.
Outdoor competition was given permission to return in Scotland this month (news, 13 August), and from 24 August, sporting events and activities could be attended by up to 30 people. But British Eventing said on 18 August that Kirriemuir Horse Trials (29 August) had been cancelled after organisers did not receive the “necessary permissions” from Angus Council to allow entries to open.
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