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Coronavirus tests for top British showjumpers returning to UK *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Elite British showjumpers returning from countries that were removed from the UK’s list of travel corridors while they were competing are being tested for Covid-19 before returning to competition.

British youth teams were competing in the Nations Cup series in the Netherlands and there were a number of senior British riders competing in France last week.

Competition was already underway when the announcement was made on Thursday night that people travelling to Britain from France, the Netherlands, and several other countries, after 4am on Saturday (15 August) would need to self-isolate for 14 days on return.

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