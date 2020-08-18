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Eventers returning from France will not compete at Burgham Horse Trials *H&H Plus*
Lucy Elder
18 August, 2020 16:14
Following the introduction of new quarantine requirements affecting those returning from competition in France, the riders concerned have agreed not compete at Britain’s first international horse trials since lockdown lifted. H&H finds out more...
Elite event riders competing in France last weekend when new quarantine requirements were brought in at short notice will not ride at the UK’s first international event at Burgham this week.
A small number of eventers riding at Haras du Pin in Normandy — which had classes from two- to four-star, including the first FEI Eventing Nations Cup of the season — were set to compete at Burgham (19 to 23 August).
The riders were already in France and competition at Haras du Pin had started when the announcement came through on Thursday night that
people returning to the UK after 4am on Saturday would be required to quarantine for 14 days.
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