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‘Don’t push tourism over what’s best for the New Forest and its ponies’ *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • Concerns have been raised over an impression that the New Forest is being pushed as a tourism destination at the possible expense of the environment, locals and ponies. H&H speaks to those who live and work there, and the authorities

    THE priority for the New Forest should be protecting the animals, environment and people over tourism, it has been suggested, by those who believe the opposite is true.

    New Forest resident and parish councillor Brice Stratford told H&H issues that have been “simmering” for years have come to a head as a result of lockdown. 

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