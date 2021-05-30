{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
‘Don’t push tourism over what’s best for the New Forest and its ponies’ *H&H Plus*
Eleanor Jones
30 May, 2021 11:02
Concerns have been raised over an impression that the New Forest is being pushed as a tourism destination at the possible expense of the environment, locals and ponies. H&H speaks to those who live and work there, and the authorities
THE priority for the
New Forest should be protecting the animals, environment and people over tourism, it has been suggested, by those who believe the opposite is true.
New Forest resident and parish councillor Brice Stratford told
H&H issues that have been “simmering” for years have come to a head as a result of lockdown.
{"content":"PHA+4oCcVGhlIGF1dGhvcml0aWVzIGVzc2VudGlhbGx5IHNodXQgdXAgc2hvcCzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcVGhlcmUgd2FzIHZlcnkgbGl0dGxlIGluIHRoZSB3YXkgb2Ygc3VwcG9ydCBhbmQgaGVscCwgYW5kIGNlcnRhaW5seSBubyBlbmZvcmNlbWVudC7igJ08L3A+CjxwPk1yIFN0cmF0Zm9yZCBmZWVscyB0aGUgYXV0aG9yaXRpZXMgcHVzaCB0aGUgZm9yZXN0LCBhbiBhcmVhIG9mIG91dHN0YW5kaW5nIG5hdHVyYWwgYmVhdXR5IGFuZCBzaXRlIG9mIHNwZWNpYWwgc2NpZW50aWZpYyBpbnRlcmVzdCwgYXMgYSBkZXN0aW5hdGlvbiBmb3IgdG91cmlzbSwgYW5kIHRoYXQgaW5jcmVhc2VkIG51bWJlcnMgb2YgcGVvcGxlIGNhdXNlIGlzc3VlcyB0byB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9mZWF0dXJlcy9uZXctZm9yZXN0LXBvbnktZmFjdHMtMi02Nzg0MjMiPnBvbmllczwvYT4gYW5kIGVudmlyb25tZW50LjwvcD4KPHA+4oCcQmVmb3JlIHRoZSBOYXRpb25hbCBQYXJrcyBBdXRob3JpdHkgW05QQV0gdG9vayBvdmVyIGluIDIwMDUsIHRoZXJlIHdhcyBhIHdlbGwtZXN0YWJsaXNoZWQgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgb2YgY291bmNpbHMsIHZlcmRlcmVycywgY29tbW9uZXJzIGFuZCBzbyBvbjsgZXZlcnlvbmUgaGFkIGEgbG9uZyBoaXN0b3J5IG9mIGludm9sdmVtZW50IGFuZCB1bmRlcnN0b29kIHRoZSBmb3Jlc3Qs4oCdIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPk1yIFN0cmF0Zm9yZCBzYWlkIHRoZSBwYXN0IHllYXIgaGFkIGJlZW4g4oCcYmluZ2UgdG91cmlzbeKAnSwgd2l0aCBwZW9wbGUgcGV0dGluZyBwb25pZXMsIGZlZWRpbmcgdGhlbSBhbmQgc28gYXR0cmFjdGluZyB0aGVtIHRvd2FyZHMgcm9hZHMsIGFuZCBldmVuIHB1dHRpbmcgdG9kZGxlcnMgb24gYm9hcmQgZm9yIHBpY3R1cmVzLjwvcD4KPHA+4oCcVGhlIHBlb3BsZSB3aG8gY2F1c2UgdGhlIHByb2JsZW1zIHNlZW0gdG8gaGF2ZSBhIGxvdmVseSBub3Rpb24gb2Yg4oCYZ29pbmcgYmFjayB0byBuYXR1cmXigJksIHRoZW4gdGhleSBnbyBob21lIGFuZCBkb27igJl0IHNlZSB0aGUgY29uc2VxdWVuY2VzLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxCZWNhdXNlIHRoZSBwb25pZXMgYXJlIGZyZWUtcm9hbWluZywgdGhlcmUgc2VlbXMgdG8gYmUgdGhpcyBlbnRpdGxlbWVudC4gTG9jYWxzIHRyeSBkZXNwZXJhdGVseSB0byBlZHVjYXRlIHBlb3BsZSBidXQgdGhlIHJlc3BvbnNlIGlzIG9mdGVuIGhvc3RpbGUuPC9wPgo8cD7igJxMYXN0IHllYXIgdGhlIGF1dGhvcml0aWVzIGNhbWUgdXAgd2l0aCBhIE5ldyBGb3Jlc3QgY29kZSBidXQgd2l0aG91dCBlbmZvcmNlbWVudCBvciBhY3RpdmVseSBwdXNoaW5nIGl0IGFzIGltcG9ydGFudCwgaXTigJlzIG5vdCBoZWxwZnVsLiBUaGV5IHNlbGwgaXQgYXMgaGVscGluZyBwZW9wbGUgZW5qb3kgdGhlIGZvcmVzdCwgd2l0aCBpbnRlcmVzdGluZyBmYWN0cywgYnV0IGl0IHNob3VsZCBiZSBhYm91dCBwcm90ZWN0aW5nIHRoZSBmb3Jlc3QgYW5kIHRoZSBhbmltYWxzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAnFRoZSBmb3Jlc3QgaXMgcHVzaGVkIGFzIGEgdG91cmlzbSBkZXN0aW5hdGlvbiBhbmQgdGhlIHBvbmllcyBhcmUgc3VjaCBhIHN5bWJvbCBvZiB0aGUgZm9yZXN0LCBwZW9wbGUgd2hvIGRvbuKAmXQga25vdyBhbnkgYmV0dGVyIGZlZWwgZW50aXRsZWQgdG8gZmVlZCB0aGVtIGFuZCBwZXQgdGhlbS4gSXTigJlzIG5vdCB0aGF0IG5vIG9uZSBzaG91bGQgY29tZSBoZXJlIGJ1dCBwcmlvcml0aWVzIG5lZWQgdG8gY2hhbmdlLuKAnTwvcD4KPHA+U3VlIFdlc3R3b29kLCBjbGVyayB0byB0aGUgdmVyZGVyZXJzIG9mIHRoZSBOZXcgRm9yZXN0LCB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gc2hlIGFncmVlcyB3aXRoIG11Y2ggb2YgdGhpcy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxJIHdvbuKAmXQgc2F5IHRoZSBOUEEgYWN0aXZlbHkgcHJvbW90ZXMgcmVjcmVhdGlvbiBvdmVyIHRoZSBmb3Jlc3QsIGFzIGl0IGhhcyBhIG51bWJlciBvZiBwcmlvcml0aWVzIGFuZCBpdHMgZmlyc3Qgb25lIGlzIGNvbnNlcnZhdGlvbizigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnFNoYWxsIHdlIHNheSB0aGUgdmVyZGVyZXJzIHJlbWluZCB0aGVtIG9mIHRoYXQgZnJvbSB0aW1lIHRvIHRpbWUsIGFuZCBoYXZlIGRvbmUgc28gcmVjZW50bHku4oCdPC9wPgo8cD7igJxJIGRvbuKAmXQgZGlzYWdyZWUgd2l0aCBNciBTdHJhdGZvcmQgYXQgYWxsLCB0aGUgcXVlc3Rpb24gaXM6IHdoYXQgZG8gd2UgZG8gYWJvdXQgaXQ\/4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+U2hlIGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIHZlcmRlcmVycyBhcmUgaW4gY29uc3RhbnQgdGFsa3Mgd2l0aCB0aGUgYXV0aG9yaXR5IGFuZCBGb3Jlc3RyeSBFbmdsYW5kIG9uIGhvdyBiZXN0IHRvIGVkdWNhdGUgcGVvcGxlLCBidXQgdGhpcyBpcyDigJxub3QgYW4gZWFzeSB0aGluZyB0byBhY2hpZXZl4oCdLjwvcD4KPHA+4oCcT2J2aW91c2x5IHBlb3BsZSB3YW50IHRvIGNvbWUgYW5kIGVuam95IHRoZSBmb3Jlc3QsIGJ1dCB0aGV54oCZcmUgaW4gZGFuZ2VyIG9mIGRlc3Ryb3lpbmcgdGhlIHZlcnkgdGhpbmcgdGhleeKAmXJlIGNvbWluZyB0byBlbmpveSzigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5OaWdlbCBNYXR0aGV3cywgaGVhZCBvZiByZWNyZWF0aW9uIG1hbmFnZW1lbnQgYW5kIGxlYXJuaW5nIGF0IHRoZSBOZXcgRm9yZXN0IE5QQSB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gbW9yZSBwZW9wbGUgdGhhbiB1c3VhbCBoYWQgdmlzaXRlZCB0aGUgZm9yZXN0IGluIHRoZSBwYXN0IHllYXIuPC9wPgo8cD7igJxXaGlsZSB0aGUgbWFqb3JpdHkgcmVzcGVjdCB0aGUgbmF0aW9uYWwgcGFyaywgd2UgaGF2ZSBleHBlcmllbmNlZCBzb21lIGFudGktc29jaWFsIGJlaGF2aW91cnMs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEFzIGEgcmVzdWx0LCB3ZSBub3cgaGF2ZSBhIGpvaW50IGFjdGlvbiBwbGFuIHdpdGggb3RoZXIgTmV3IEZvcmVzdCBvcmdhbmlzYXRpb25zIHRvIGVuc3VyZSBwZW9wbGUgZG9u4oCZdCBpbmFkdmVydGVudGx5IGhhcm0gdGhlIHBsYWNlIHRoZXkgaGF2ZSBjb21lIHRvIGVuam95LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+4oCcVGhlIE5ldyBGb3Jlc3QgTlBBIGlzIG5vdCwgYW5kIG5ldmVyIGhhcyBiZWVuLCB0aGUgb2ZmaWNpYWwgdG91cmlzbSBib2R5IG9mIHRoZSBuYXRpb25hbCBwYXJrLiBXZSBhcmUgd29ya2luZyB3aXRoIHRvdXJpc20gcHJvbW90ZXIgR28gTmV3IEZvcmVzdCB0byBlbnN1cmUga2V5IGluZm9ybWF0aW9uIGlzIGdpdmVuIHRvIHZpc2l0b3JzLjwvcD4KPHA+4oCcQ29yZSB0byB0aGlzIGlzIHRoZSBOZXcgRm9yZXN0IGNvZGUg4oCTIGEgY2xlYXIgc2V0IG9mIG5pbmUgYWN0aW9ucyBhbmQgZ3VpZGFuY2Ugb24gaG93IGV2ZXJ5b25lIGNhbiBjYXJlIGZvciB0aGUgZm9yZXN0LCBpdHMgcHJvdGVjdGVkIHdpbGRsaWZlIGFuZCB0aGUgZnJlZS1yb2FtaW5nIGxpdmVzdG9jay7igJ08L3A+CjxwPgo="}
You might also be interested in…
Lyndsey Stride on catching wily ponies, keeping up the breed’s quality and the joy of seeing the next generation emerge
Credit: Alamy Stock Photo
“I do get it; people haven’t got anything to do and they think it’s nice to feed the pony but
Credit: Jacqui Vanderhoek
“I’m worried this problem is going to erupt when lockdown is lifted if we don’t get the message across”
The mare pictured wearing a reflective collar for road safety in order to make her seen by drivers
Credit: Erika Dovey
“The public feeding horses has become a daily problem here; it’s not just carrots and apples, it’s grass cuttings and
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}