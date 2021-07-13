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Devon County: Third-time lucky as working hunter collects HOYS ticket

Alex Robinson Alex Robinson

    • Horses at Devon County prove that it’s never too late to change it up and shine in a new sphere, as H&H’s Alex Robinson reports

    IT was third time lucky for Kieran Baslington and Don Barton’s impressive bay gelding Ballycreen His Lordship (Lordie) who jumped to the head of the working hunter class at Devon County, making it three clear rounds from three starts in Horse of the Year Show (HOYS) qualifiers.

    The 11-year-old commenced his showing career in flat classes with none other than Katie Jerram-Hunnable and was a regular face at both HOYS and Hickstead. He was purchased by Don 18 months ago.

    “He’s a super-easy ride and Katie’s done a fabulous job with him,” enthused Kieran, who also scored the coloured section title with Don’s plaited horse Langaller Tarak (Carrot).

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    This report is also available to read in H&H magazine, on sale Thursday 15 July

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