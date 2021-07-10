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Prime performance secures North of England Summer supreme *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

    • Home-produced and amateur fields are among the strongest, as a coloured horse secures one of the show’s tantalising prize pots at North of England Summer show

    LANCASHIRE-BASED mortgage advisor Amy Riley hit the jackpot at her first attempt when landing the £1,000 Colosso Family amateur supreme show horse title ahead of a super-strong field of 18 at North of England Summer show at Arena UK.

    Her partner, the 18hh coloured gelding Optimus Prime (Binky), caught the eye from the off, striding into the ring with a purpose which he maintained throughout. Despite the high standards across the class, judges Cathy Church and Antony Gribbin were unanimous in their choice of winner.

    “This horse walked out beautifully, did a lovely, precise show and had super, clean limbs,” said Cathy.

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    This exclusive show report is also available to read in 8 July issue of Horse & Hound magazine

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