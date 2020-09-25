{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Delilah’s a dream at Brendon Stud, plus other dressage highlights *H&H Plus*

Andrea Oakes

Having a foal proves the turning point for a home-bred mare, while another mare scores a 10 on her prix st georges debut. Read H&H’s dressage highlights from shows at Brendon Stud, Burrows Court Farm, Foxes Riding School, Crow Wood Equestrian and Keysoe from 7 to 13 September...

Brendon Stud, West Sussex

SARAH RIDD and her home-bred mare Weymarsh Delilah excelled at prix st georges (PSG), winning on day two and also claiming an advanced medium. “Bunny”, a 14-year-old Diamond Hit daughter, has become a “dream ride” since giving birth to a colt foal two years ago.

.

You may also be interested in…