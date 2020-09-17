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Dressage highlights: ‘It was the test of my life’ *H&H Plus*

Andrea Oakes

A petite but tricky gelding finally shows what he’s made of, while a Friesian show-off causes a stir

Cockshot, Cheshire

“I was beaming from ear to ear on the last centre line,” said Lisa Marriott, after a dramatically different grand prix performance with Valucio, which earned 74.3%. “It was the test of my life – the first ‘clear round’ we’ve ever had.”

Lisa’s struggle with her “notoriously spooky” 11-year-old gelding has seen the pair retire from numerous tests.

“He may be barely 16hh but he has a massive character,” explained Lisa, who shares a birthday with the fully jumping-bred “Rocket” – so named because of his “hold on for the ride” attitude. “The only reason I haven’t given up with him is because I’m more stubborn than he is. But at last he is getting a handle on it, and now that we can go past things like flowerpots I can finally ride the test.