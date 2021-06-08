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Concern over ‘rewilding’ project ponies’ welfare *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • H&H finds out why locals are concerned for the welfare of Exmoor ponies in a “rewilding” project in Denmark. We find out why, and what action is being taken

    CONCERNS raised over the welfare of Exmoor ponies in Denmark are ​said to be a “prime example of what can go wrong” with using equines in “rewilding” projects.

    The condition of the ponies living in the Mols Lab project on a Danish peninsula has ​allegedly been raised by locals, and even reported to the police by a vet.

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