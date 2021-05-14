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Charities unite to urge Government to act on welfare — but concerns about Hunting Act point *H&H Plus*
Eleanor Jones
14 May, 2021 17:56
The group of leading welfare charities has created a report including 40 recommendations to benefit animal welfare. H&H finds out more, including views on a recommendation to strengthen the Hunting Act
FURTHER restrictions on
firework use, licensing of sanctuaries and regulation of equestrian premises are among recommendations of a coalition urging the Government to act on animal welfare.
In an “unprecedented” move, 50 welfare charities have united in calls for lawmakers not to waste a “once-in-a-generation opportunity to redefine our relationship with animals through a new animal health and welfare strategy”.
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