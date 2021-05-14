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Charities unite to urge Government to act on welfare — but concerns about Hunting Act point *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • The group of leading welfare charities has created a report including 40 recommendations to benefit animal welfare. H&H finds out more, including views on a recommendation to strengthen the Hunting Act

    FURTHER restrictions on firework use, licensing of sanctuaries and regulation of equestrian premises are among recommendations of a coalition urging the Government to act on animal welfare.

    In an “unprecedented” move, 50 welfare charities have united in calls for lawmakers not to waste a “once-in-a-generation opportunity to redefine our relationship with animals through a new animal health and welfare strategy”.

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