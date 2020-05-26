Calls for riders to work smarter to help sponsors *H&H Plus*

Since
H&H’s report in February on the ways sponsorship can help both parties, consultants and riders have expanded on how sponsorship should be approached so it works to provide the maximum benefit for all involved...
Riders hoping to work with sponsors must “play by the rules” and work in a manner that benefits all involved, experts agree.
H&H reported this year (news, 13 February) on the ways such deals can work for both sponsor and sponsored. Consultants and riders have since expanded on the ways sponsorship should be approached so it works as intended.
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