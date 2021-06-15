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H&H analysis: Upton’s on the up in Bicton’s under-25 CCI4*-L *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • University student Bubby Upton claims the youth title at Bicton, supported by Chedington, in Devon, with a raft of promising British riders close behind

    BUBBY UPTON took the under-25 championship at Bicton, supported by Chedington. The 22-year-old has been a prolific winner of under-21 medals, with four team and three individual honours to her name, but this was her first time actually winning a British age championship.

    “It feels good finally to do it,” said Bubby, 22, who reckons she’s held the lead six times in under-age championships, without ever winning one. “The horses always ended up pulling it out the bag at the pony, junior or young rider Europeans, so I didn’t mind. But there’s no under-25 Europeans, so it’s nice actually to seal the deal.”

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    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 17 June

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