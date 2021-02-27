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British showjumping ‘tours’ added to 2021 calendar *H&H Plus*

Sarah Radford

As riders travelling abroad are facing difficulties owing to Covid and Brexit, British showjumping venues are planning longer ‘tours’. H&H finds out more from those involved

Two major UK venues have responded to rider demand by adding two-week show jumping “tours” into their scheduling this year.

Continental spring and autumn tours have become increasingly popular with British riders, with hundreds heading out to Spain and Portugal to compete each season.