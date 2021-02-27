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British showjumping ‘tours’ added to 2021 calendar *H&H Plus*
Sarah Radford
As riders travelling abroad are facing difficulties owing to Covid and Brexit, British showjumping venues are planning longer ‘tours’. H&H finds out more from those involved
Two major UK venues have responded to rider demand by adding two-week show jumping “tours” into their scheduling this year.
Continental spring and autumn tours have become increasingly popular with British riders, with hundreds heading out to Spain and Portugal to compete each season.
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Lockdown restrictions are set to ease next month; what this means for the equestrian industry has been confirmed
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The equestrian world is planning for the resumption of competition and training in March, in line with the Government’s roadmap
The FEI veterinary department was informed on Saturday (20 February) that four horses who had left the venue on 14
Credit: Alamy Stock Photo
William Funnell on Billy Diamo in 2018
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