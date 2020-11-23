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Bristol De Mai crowned king of Haydock for a third time *H&H Plus*
Horse & Hound
23 November, 2020 16:16
Bristol De Mai proves he’s the ultimate definition of horses for courses by taking his third Betfair Chase. Marcus Armytage shares his insight on the race with input from the grey’s trainer and jockey, and finds out where the horse’s ultimate aim will be this season...
When Bristol De Mai won his first Betfair Chase in 2017, he beat Cue Card 57 lengths, earning him the highest rating at the time in jump racing. On Saturday, Nigel Twiston-Davies’ grey returned to his favourite track to win the race for a third time.
The nine-year-old has never quite captured the imagination like other multiple Betfair Chase winners, such as
Cue Card (also three) and Kauto Star (four), the only horse to have won it more often, probably because Bristol De Mai has never been as effective elsewhere; but he is the ultimate definition of horses for courses.
His last win away from Haydock was at Wetherby in the Charlie Hall over three years ago, when he was warming up for his first Betfair and his record is now five wins from six starts at the track – his only defeat coming to Lostintranslation a year ago.
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