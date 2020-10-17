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And they’re off! National Hunt horses to keep on your radar this season *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

Hannah Lemieux talks to connections and campaigners preparing for the season ahead to find out which are the National Hunt horses to follow for 2020/21…

Trainer Kim Bailey’s National Hunt horses to follow

YARD SUPERSTAR
“Vinndication is a progressive individual who has won seven races from 10 starts for our yard. We bought him as an unbroken three-year-old and he is now seven. He’s a Grade Two winner and one of his best runs came at the Cheltenham Festival in March, when he finished fourth from a field of 23 in the Grade Three Ultima Handicap Chase. His 2020/21 campaign will start in the Charlie Hall Chase at Wetherby (31 October), if all goes to plan.”

MOST EXCITING NEWCOMER
“Ajero is a five-year-old son of Red Jazz and ran very well at the end of September to finish second in a novices’ hurdle at Huntingdon – just his second-ever start. He did pull rather hard and needs to learn to settle in a race, but he’s an exciting prospect. He finished third in a bumper in Ireland and I think he’s a very good horse.”