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Breeding and competition horses affected by new EU animal health law *H&H Plus*
Becky Murray
18 April, 2021 11:02
Should the correct status not be granted by the June deadline, this will mean the end of semen importation to Britain. H&H speaks to authorities and experts to find out what work is being done, and how else the industry is affected
COMPETITION and
breeding horses could be affected by new requirements under EU animal health law as an important deadline looms.
As a result of Brexit, under EU legislation, the UK and EU countries are required to apply to each other for third country status to continue to trade breeding animals and germinal products such as semen and embryos.
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